Fahrradkurs für Kinder

Unter dem Motto "Mit Sicherheit ans Ziel" hält der ADAC für junge Radfahrer im Alter von 8 bis 15 Jahren mit dem Fahrradturnier ein praxisnahes Übungsprogramm bereit. Der Automobilclub Bad Kissingen im ADAC und BMV feiert in diesem Jahr ein Jubiläum, das Fahrradturnier findet zum 50. Mal statt. Am Samstag, 27. Juli, von zehn bis ca. 13 Uhr wird dieses Turnier für Buben und Mädchen der Geburtsjahrgänge 2004 bis 2011 als "Offene Stadtmeisterschaft" durchgeführt. Außerdem können aus Anlass des Jubiläums junggebliebene Teilnehmer aus früheren Jahren in

einer "Sonderklasse" starten, um einmal die vielfältigen neuen Aufgaben im Wettkampf zu testen. Das Turnier und das vorausgehende Training finden auf dem Parkplatz am Ende der Kasernenstraße (hinter dem Blockheizkraftwerk - Nähe Hellweg) statt. Anmeldungen sind bereits über die Stadtjugendarbeit erfolgt. Nachzügler können sich aber noch am Start melden. Die Unterschrift der Eltern auf dem Meldeformular ist unbedingt erforderlich. Meldeschluss ist spätestens um 10 Uhr. Gestartet wird in drei Jahrgangsgruppen (2011/2010, 2009/2008, 2007/2004), Buben und Mädchen werden getrennt gewertet, die Teilnahme ist kostenlos. Vor dem Turnier werden die Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit überprüft. alle sollen mit Helm fahren. Für alle gibt es Urkunden. knc