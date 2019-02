Fahrradkontrolle hat fatale Folgen

Am Samstag gegen 11 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in der Kantstraße. Da er mit seinem Handy spielte, erregte er die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife. Bei der anschließenden Kontrolle konnte er keinen Personalausweis vorlegen und gab gegenüber den Polizeibeamten zunächst falsche Personalien an. Fatalerweise hatte die Person, für die er sich ausgab, einen Haftbefehl offen. Nachdem jedoch noch erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der angegebenen Daten bestand, nahmen die Polizisten den 26-Jährigen fest und stellten auf der Polizeidienststelle die korrekten Personalien fest. Nun stellte sich schnell der wahre Grund der Falschangaben heraus. Gegen den Mann lagen insgesamt vier Haftbefehle vor. Er kann nun in aller Ruhe im "Café Sandbad" über sein Verhalten nachdenken und muss sich nun zusätzlich wegen diverser Ordnungswidrigkeiten verantworten. pol