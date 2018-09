Forchheim vor 20 Stunden

Diebstahl

Fahrradklau vor Geschäft

Am Montagvormittag zwischen 9 und 12 Uhr ist vor einem Geschäft in der Hainbrunnenstraße in Forchheim ein graues Mountainbike gestohlen worden. Das Fahrrad hatte einen Wert von 400 Euro. Hinweise auf ...