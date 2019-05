Ein Fahrraddiebstahl hat sich am Donnerstag in Forchheim ereignet. Am Morgen versperrte ein 20-Jähriger sein weißes Herren-Mountainbike der Marke Morrison am Pendlerparkplatz Tierheim mittels eines Stahlseilschlosses an einen Holzbalken. Als er abends wieder zum Parkplatz zurückkam, musste er feststellen, dass das Fahrrad entwendet worden war. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Forchheim, Telefon 09191/70900, entgegen.