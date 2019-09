Fahrradhelme für Schüler

Am Dienstag begann das neue Schuljahr. Was für viele Schüler in höheren Klassen Alltag ist, war für die rund 100 000 Erstklässler in Bayern ein aufregender und besonderer Tag. So auch für die Abc-Schützen der Sinnberg-Grundschule in Bad Kissingen, die zum ersten Schultag neben den traditionellen Schultüten auch Fahrradhelme auf ihren Pulten gefunden haben. Das Helios St.-Elisabeth-Krankenhaus hat im Rahmen der städtischen Aktion "Fahrradhelme für Bad Kissingen 2019" der Klasse 1c zum Schulstart einen Satz Helme gesponsert. "Als Krankenhaus verpflichten wir uns in erster Linie, Menschen zu helfen und gesund zu machen. Mit den Fahrradhelmen möchten wir aber, dass den Kindern erst gar nichts passiert", so Dr. Peter Hermeling, Klinikgeschäftsführer. "Deswegen war es für uns keine Frage, uns wieder an dieser schönen Aktion zu beteiligen." Damit Kinder sicher unterwegs sind, sollten sie zudem auffällige Farben tragen. Eltern sollten mit ihrem Kind den Fahrradweg üben, hieß es. red