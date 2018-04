Bamberg 17.04.2018

Fahrradhelm schützt vor schwerer Verletzung

In der Memmelsdorfer Straße stürzte am Spätnachmittag des Dienstags ein Radfahrer, weil er am Bordstein des Gehwegs hängenblieb. Der 49-Jährige fiel mit dem Kopf auf eine Mauer und zog sich aufgrund e...