Fahrradgarage bei der Stadthalle öffnet ab April

Bald beginnt für viele wieder die Fahrradsaison. Aus diesem Grund öffnet der Tourismus & Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach am Montag, 1. April, wieder seine Fahrradgarage vor der Dr.-Stammberger-Halle.

Radfahrern stehen dort 12 abschließbare Radboxen zur Verfügung, in denen sie ihr Fahrrad inklusive Gepäck für einen Euro sicher abstellen können. Zwei davon sind mit Akku-Ladestation ausgestattet, so dass dort auch E-Bikes aufgeladen werden können. Wer verschwitzt ankommt, kann sich in der integrierten Umkleidekabine umziehen.

Die Fahrradgarage ist bis Ende Oktober täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet. red