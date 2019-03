Fahrradfahrer übersehen

Eine ältere Dame aus Buckenhof (Kreis Erlangen-Höchstadt) hat mit ihrem Auto einen Unfall verursacht. Sie fuhr die Erlanger Straße in westlicher Richtung und wollte nach rechts in die Schulstraße abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein junger Mann mit seinem Fahrrad auf dem gemeinsamen Fuß- und Fahrradweg in Fahrtrichtung Osten und wollte die Schulstraße überqueren. Beim Abbiegevorgang übersah die Autofahrerin den bevorrechtigten Biker und stieß mit diesem zusammen. Obwohl der Radfahrer stürzte, blieb er unverletzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an den Fahrzeugen. Gegen die Autofahrerin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.