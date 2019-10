Fahrradfahrer stoßen zusammen

Ein 19-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 18.30 Uhr den Fahrradweg am Regensburger Ring Richtung Gaustadt, als ihm eine 38-Jährige mit ihrem Pedelec entgegenkam. Aus Unachtsamkeit kam es zum Zusammenstoß. Beide stürzten und zogen sich Schürfwunden zu, die Kinder der Radfahrerin fielen aus ihrer Transportbox. Vorsorglich wurden alle zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Unfallzeugen gesucht Im Bereich Memmelsdorfer Straße/Berliner Ring kam es bereits am Freitag, 4. Oktober, gegen 20.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrzeuggespann. Ein 3er-BMW-Fahrer fuhr den Berliner Ring in Richtung Hallstadt, als es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem Audi A4 mit Anhänger kam. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der beiden Unfallbeteiligten werden Zeugen gebeten, sich bei der PI Bamberg-Stadt unter Tel. 0951/9129-210 zu melden.