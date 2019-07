Ein 68-jähriger Erlanger wollte am Mittwoch gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrzeug aus einem Grundstück an der Paul-Gossen-Straße auf die Fahrbahn fahren und übersah dabei einen Fahrradfahrer, der verbotswidrig den Radweg in falscher Richtung befuhr. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Radfahrer Schürfwunden an den Handgelenken sowie eine leichte Kopfverletzung zu. Am Fahrrad und am Auto entstand ein Schaden von rund 500 Euro. pol