Fahrradfahrer leicht verletzt

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in der Bismarckstraße leicht verletzt worden. Der 54-jährige war in Richtung Euerdorfer Straße unterwegs, als eine 20-Jährige mit ihrem Auto vom Altenbergweg auf die Straße fahren wollte. Wegen mehrerer Pkw, die am Straßenrand parkten, übersah sie den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, und der Radfahrer stürzte. Er erlitt leichtere Verletzungen, eine ärztliche Versorgung vor Ort sei jedoch nicht notwendig gewesen, heißt es im Bericht der Polizei. Allerdings sei sein Fahrrad total beschädigt worden. Außerdem sei am Pkw rund 500 Euro Schaden entstanden. pol