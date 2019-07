Die Lenker eines Radfahrers und eines Pedelec-Fahrers, der mit einer Gruppe unterwegs war, stießen am Donnerstag auf dem Radweg von Albertshausen in Richtung Bad Kissingen aneinander. Die Fahrer stürzten. Beide Männer zogen sich schwere Verletzungen zu, der Radfahrer unter anderem eine Kopfverletzung, da er ohne Helm unterwegs war, schreibt die Polizei. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrrädern beläuft sich auf circa 1000 Euro. pol