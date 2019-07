Fahrradfahrer hat Glück im Unglück

Glück im Unglück hatte ein Fahrradfahrer bei einem Unfall an der Kreuzung Hallstadter Straße/Laubanger am Mittwoch kurz vor 13 Uhr. Der 35-Jährige überfuhr eine rote Ampel und stieß mit einem abbiegenden Auto zusammen. Der Fahrradfahrer stürzte auf die Motorhaube, blieb aber unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Schmierer verunstalten Wandfassade Am Mittwoch zwischen 10 und 10.35 Uhr brachten bislang unbekannte Täter an der Fassade des Clavius-Gymnasiums im Bereich Hinterer Graben/Fischerei verschiedene Schriftzüge an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. Fahrradtasche und Helm verschwunden Von einem Fahrrad, das am Dienstag zwischen 11.15 und 17.05 Uhr am Treppenaufgang zum Rathaus am Maxplatz abgestellt war, entwendete ein unbekannter Täter eine schwarz-graue Fahrradtasche, in der sich ein Fahrradhelm befand. Die Polizei bittet um Hinweise. pol