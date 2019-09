Auf regennasser Fahrbahn stürzte am Montag kurz vor 17.30 Uhr, ein 62-Jähriger von seinem Fahrrad. Der Radler, der zudem keinen Helm trug, zog sich beim Sturz in der Roten-Kreuz-Straße, eine stark blutende Platzwunde sowie mehrere Hautabschürfungen an der rechten Hand zu, berichtet die Polizei. Er wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. pol