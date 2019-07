Zwei Radfahrer sind am Dienstag, gegen 17 Uhr, miteinander kollidiert. Beide kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Eine 72-Jährige war mit ihrem Rad in der Straße "Am Kohlbrunnen" in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Kurz nach der Unterführung kam von links ein 15-Jähriger aus einem Schotterweg mit seinem Fahrrad und übersah die Frau. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Fahrradfahrer stürzten. Am Rad der Frau entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150 Euro. pol