Fahrradfahrer fährt Passant an und flüchtet

Leichte Verletzungen zog sich am Montag um 20 Uhr ein Fußgänger zu, der von einem Radfahrer am Eigenheimplatz angefahren wurde. Auf dem Fuß- und Radweg kamen dem 47-Jährigen zwei jugendliche Radfahrer entgegen. Einer der beiden fuhr dem Coburger gegen die Wade und stürzte dabei von seinem Fahrrad. Der Fahrradfahrer zog sich bei dem Sturz offensichtlich selbst auch Blessuren zu. Als der Fußgänger die beiden jungen Männer aufforderte, ihre Personalien herauszugeben, ergriffen die Radler die Flucht. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09561/645-0 an die Coburger Polizeiinspektion zu wenden. pol