Fahrradfahrer bei Sturz verletzt

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Frohnhofer Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Eschenauer Fahrradfahrer verletzt wurde. Er fuhr irrtümlicherweise auf dem Gehweg, als ihm ein Zwölfjähriger aus Forth ebenfalls mit dem Fahrrad entgegenkam. Als sie an einander vorbeifuhren, blieb der Eschenauer mit seinem Lenker an der Hecke hängen und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich an der linken Schulter. Beide Beteiligten gaben bei der Unfallaufnahme an, gedacht zu haben, auf einem Radweg gefahren zu sein. pol