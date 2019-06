Fahrraddiebstahl vor der Apotheke

Bereits am Freitag, 31. Mai, hat sich in Forchheim ein Fahrraddiebstahl ereignet. Eine 54-Jährige hatte ihr Fahrrad in der Schützenstraße an einem Fahrradständer einer Apotheke abgestellt. Als sie nach Arbeitsende nach Hause fahren wollte, musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter das schwarze Herrenrad der Marke Radon samt Spiralschloss entwendet hatte. Wer konnte verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich machen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0.