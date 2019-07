Fuchsstadt vor 19 Stunden

Fahrraddiebstahl mit Folgen

Probleme mit der Polizei hat ein junger Mann in Fuchsstadt bekommen. Am Sonntagmorgen, gegen 1.15 Uhr, wurde der 22-Jährige "Am Kohlenberg" einer Kontrolle unterzogen, da er mit einem Fahrrad ohne Lic...