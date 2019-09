Ein unversperrt abgestelltes Fahrrad im Wert von rund 300 Euro wurde am vergangenen Freitag zwischen 16.45 und 17.15 Uhr in der Maximilianstraße/Kronacher Straße entwendet. Es handelt sich um ein Damenrad der Marke Corona/Bravo, silber-schwarz, mit 21 Gängen und schwarzen Schutzblechen. Am gebogenen Lenker befand sich ein Einkaufskorb.