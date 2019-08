Obwohl er das hochwertige E-Bike seines Bruders mit zwei Schlössern am Montagabend an einem Fahrradständer in der Unteren Kellerstraße in Forchheim gesichert hatte, musste ein 59-Jähriger am nächsten Morgen feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter das Rad der Marke KTM, Farbe schwarz, entwendet hatte. Wer den Vorfall beobachten konnte, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen.