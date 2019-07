Forchheim vor 18 Stunden

Fahrraddiebstahl in der Basteistraße

Am Dienstag hat in der Zeit von 18 bis circa 21 Uhr ein bislang unbekannter Dieb in der Basteistraße in Forchheim das rote Damenrad einer 23-Jährigen entwendet. Das Fahrrad mit einem Zeitwert von etwa...