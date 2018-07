Fahrraddiebstahl in Baiersdorf

pol



Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 7.20 und 13.45 Uhr am Bahnhof in Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) ein Mountainbike entwendet. Das Fahrrad war am Abstellplatz mit einem Zahlenschloss gesichert. Das Herren-Mountainbike der Marke Scott hatte eine auffallend rote Farbe und einen Wert von 450 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel. 09131/760-514.