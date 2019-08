Vermutlich in der Zeit von Freitag, 16 Uhr bis Sonntag, 11 Uhr wurde aus einer verschlossenen Garage Am Mönchhof ein Damen-Mountainbike gestohlen. Das schwarz-blaue Mountainbike hatte einen Zeitwert von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hammelburg unter der Telefon-Nr.: 09732/9060. pol