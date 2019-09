Ein Mountainbike im Wert von 1000 Euro ist am Freitagabend in der Zeit von 22 bis 22.30 Uhr auf der Sportinsel in Forchheim entwendet worden. Der Eigentümer hatte sein Rad am Schotterweg bei den Grillplätzen abgestellt. Es handelt sich um ein Rad der Marke Ghost vom Typ "Kato 9.9". Es hat eine schwarz-rote Lackierung. Hinweise an die Polizei unter Telefon 09191/70900.