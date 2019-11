Haßfurt vor 16 Stunden

Fahrraddiebstahl am Schulzentrum

Am Montag zu Unterrichtsbeginn stellte ein Radler sein schwarz-grünes Fahrrad der Marke "Cube" am Tricastiner Platz (Schulzentrum) in Haßfurt unversperrt auf dem Fahrradabstellplatz am "Silberfisch" a...