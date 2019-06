Fahrraddiebstahl am Einkaufsmarkt

Ein 64-jähriger Mann stellte sein Fahrrad am Freitag gegen 17 Uhr an der Kauflandfiliale in Bad Kissingen neben dem Einkaufswagenhäuschen verschlossen ab. Als er vom Einkaufen gegen 17.30 Uhr wieder zurückkam, konnte er sein Fahrrad nicht mehr finden. Das Fahrrad ist ein älteres Modell in den Farben Silber/Rot/Schwarz. Auf der Längsstange sind verschiedene Motive in Form von Aufklebern angebracht. Der Lenker ist mit weißem Klebeband geschmückt, beschreibt die Polizei in ihrem Bericht. Zeugenbefragungen verliefen negativ. Hinweise, die zum Täter führen, werden von der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 entgegengenommen. pol