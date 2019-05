Fahrraddiebstahl am Bahnhofsvorplatz

Ein Fahrraddiebstahl hat sich am Sonntag in Forchheim ereignet. Ein 59-Jähriger hatte am Sonntagnachmittag sein E-Bike am Bahnhofsvorplatz abgestellt. Als er gegen 23 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter das schwarz-gelbe Herrenrad der Marke Focus, Modell Jarifa, entwendet hatte. Am Fahrrad befanden sich außerdem ein Schloss und eine rote Satteltasche. pol