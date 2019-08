Ein grünes Damenrad der Marke Staiger, Typ Nevada, ist vom Fahrradabstellplatz des Bahnhofs an der Bayreuther Straße entwendet worden. Sein Besitzer hatte dies am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr versperrt abgestellt. Als es am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr abgeholt werden sollte, war es nicht mehr da. pol