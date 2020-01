Forchheim vor 18 Stunden

Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Forchheim

Bereits am Sonntag, 29. Dezember, ist vom Fahrradabstellplatz am Bahnhof in Forchheim in der Zeit von 16.30 bis 23.30 Uhr ein silber-braunes Damenrad der Marke Hercules entwendet worden. Das ursprüngl...