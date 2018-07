Fahrraddiebstahl am Bahnhof Forchheim

Ein Fahrraddiebstahl hat sich in der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag in Forchheim ereignet. Ein 16-jähriger Schüler hatte sein schwarz-rot-weißes Fahrrad der Marke Bulls am Fahrradabstellplatz des Bahnhofs mit einem Spiralschloss an einer Eisenstange gesichert. Als er dorthin zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Rad von einem unbekannten Täter entwendet worden ist.