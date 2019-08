Insgesamt drei Fahrräder sind am Samstagabend auf dem Annafest-Gelände entwendet worden. Zwei davon waren auf dem Fußweg zum Winterbauer-Keller jeweils an einen Baum gekettet, ein weiteres war mit einem Kettenschloss an ein Holzgeländer in der Unteren Kellerstraße gesichert. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von circa 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim entgegen.