Forchheim vor 18 Stunden

Fahrraddiebstähle am Bahnhof in Forchheim

Fahrradklau am Bahnhof in Forchheim: Bereits am Montag hatte eine 21-Jährige ihr Fahrrad am Bahnhof abgestellt und mit einem Kabelschloss gesichert. Als sie am Mittwochabend dorthin zurückkam, musste ...