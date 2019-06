Bereits in der Zeit von Dienstag, 18. Juni, bis Mittwoch, 19. Juni, 7 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter das Damenfahrrad einer 44-Jährigen am Bahnhofsplatz in Forchheim entwendet. Das Rad der Markte Staiger mit einer Klickhalterung für einen Fahrradkorb am Lenker befand sich unversperrt am Fahrradabstellplatz. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0.