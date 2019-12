Fahrraddiebe zwicken Schloss auf

Ein Fahrrad, das versperrt auf einem Parkdeck in der Herzogenauracher Ohmstraße abgestellt war, ist am Mittwoch zwischen 18 und 22 Uhr gestohlen worden. Das dazugehörige Schloss wurde durchgezwickt und am Tatort zurückgelassen. Bei dem Rad handelt es sich um ein graues Mountainbike der Marke Focus, Typ Planet 8 Belt. Die Polizeiinspektion Herzogenaurach sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09132/78090 zu melden.