Fahrraddiebe waren am Werk

Diebe haben zwei hochwertige Fahrräder gestohlen und sind unerkannt entkommen. Das berichtet die Polizeiinspektion Coburg, die Zeugen der Taten sucht.

Es ging ganz schnell

Binnen weniger Stunden gelang es einem Fahrraddieb am Sonntagmorgen, ein im Ortsteil Creidlitz im Rennerweg abgestelltes Herrenmountainbike zu stehlen. Der Eigentümer hatte um 7 Uhr sein Rad noch am Abstellplatz gesehen, ehe er um 10 Uhr feststellen musste, dass sein schwarz-orangenes Rad der Marke "XLC" weg war. Ebenfalls Anzeige wegen Fahrraddiebstahls erstattete eine 26-Jährige, da ihr schwarz-grünes Rad der Marke "Cube", Typ Attention 27.5, in der Nacht zum Montag abhandenkam. Das Fahrrad war in Untersiemau in der Ringstraße abgestellt.

Die Diebe machten Beute im Gesamtwert von circa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Coburg in Verbindung zu setzen. red