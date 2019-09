Fahrraddiebe unterwegs

Zwei Fälle von Fahrraddiebstahl oder versuchtem Diebstahl wurden bei der Polizei in Haßfurt angezeigt. In der Zeit von Samstag, 7. September, bis Donnerstag, 12. September, versuchte ein unbekannter Täter, am Bahnhof in Haßfurt ein schwarzes Fahrrad der Marke Bulls zu entwenden. Das Fahrrad war an einem Geländer nahe dem Fahrradständer angekettet. Der Täter hat das Schloss angesägt und verbogen. Geklaut wurde das Fahrrad nicht. Am Mittwoch, 11. September, hatte ein Schüler sein Jugendfahrrad der Marke Stevens, Farbe Rot-Weiß, unversperrt am Eingang der Sporthalle am Tuch-anger in Zeil abgestellt. Ein unbekannter Täter nutzte diesen Leichtsinn aus und entwendete das Rad. Das muss in der Zeit von 18.15 bis 20.10 Uhr geschehen sein. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei Haßfurt an, Ruf 09521/9270. Wer hat Verdächtiges gesehen und kann Angaben machen?