Fahrraddiebe treiben in Erlangen ihr Unwesen

Über das vergangene Wochenende sind bei der Polizei in Erlangen zehn Fahrraddiebstähle angezeigt worden. Wie es im Pressebericht der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt heißt, lag nur einer dieser Diebstähle längere Zeit zurück. Alle anderen Fälle ereigneten sich im Zeitraum vom Mittwoch vergangener Woche bis zum Sonntag.

Bereits von Donnerstag auf Freitag wurden zwei Fahrräder im Wert von 600 Euro und 699 Euro in der Brahmsstraße bzw. in der Zenkerstraße vor den jeweiligen Wohnanwesen entwendet.

Am Samstagnachmittag in der Zeit von 13 bis 17.15 Uhr wurden von einem unbekannten Täter ebenfalls zwei Fahrräder im Wert von zusammen rund 1300 Euro am Fahrradabstellplatz für das Gleis 4 an der Friedrich-List-Straße gestohlen. Die beiden Fahrräder waren mit einem gemeinsamen Fahrradschloss gesichert.

Hochwertiges Pedelec ist dabei

Zur gleichen Tatzeit wurde ein weiteres Fahrrad im Wert von 250 Euro in der Hertleinstraße entwendet. Weitere Fahrraddiebstähle wurden im Bereich Bahnhof und dem Petra-Kelly-Weg zur Anzeige gebracht.

Ein hochwertiges Pedelec im Wert von 1500 Euro wurde aus einem Fahrradschuppen im Westerwaldweg entwendet.

In allen Fällen liegen bislang keine Täterhinweise vor. Der Gesamtschaden der gestohlenen Fahrräder beziffert sich auf rund 4900 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 09131/7600 bei der Erlanger Polizei zu melden. pol