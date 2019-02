Fahrraddiebe schlugen zu

Am Sonntag zwichen 17 und 19 Uhr wurde ein vor einem Anwesen in der Siemensstraße abgestelltes, versperrtes Fahrrad "Haibike Seet Hard Nine" im Wert von 350 Euro entwendet. Ein weiteres Fahrrad der Marke "Ghost" im Wert von 650 Euro wurde zwischen Mittwoch, 30. Januar, und Samstag, 2. Februar, in der Siechenstraße in Bamberg entwendet. Auch dieses Fahrrad war zum Zeitpunkt des Diebstahls versperrt.