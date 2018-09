Fahrraddiebe schlagen zweimal zu

Einem 67-Jährigen ist in Forchheim in der Kaiser-Heinrich-Straße am Montagabend sein unversperrtes und an der Hauswand abgestelltes Damenrad gestohlen worden. Dieses Fahrrad hat einen Zeitwert von 50 Euro und hat die Farbe Schwarz-Lila. Ein weiterer Fahrraddiebstahl ereignete sich in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Dienstagabend in der Pestalozzistraße in Forchheim. Ein bislang unbekannter Täter brach das Fahrradschloss eines schwarzen BMX-Rades auf. Das Fahrrad hat einen grauen Streifen unter der Stange und Reifen mit rotem Streifen an der Felge. Zeugen der beiden Fahrraddiebstähle werden gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0. pol