Fahrraddiebe kommen nicht weit

Am Sonntagnachmittag hat die Erlanger Polizei zwei junge Männer beim Diebstahl von Fahrrädern ertappt. Gegen 15 Uhr wurde ein 16-jähriger Radler in der Friedrich-List-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Frage nach der Herkunft des benutzten Fahrrades verstrickte sich der Jugendliche zunehmend in Widersprüche. Letztendlich räumte er ein, das lilafarbene Rad der Marke Hercules vor einem Wohnanwesen entwendet zu haben. Um 16.30 Uhr wurde ein 18-Jähriger auf dem Bahnhofsplatz von einer Streife beanstandet. Der junge Mann chauffierte auf dem Gepäckträger seines Fahrrades einen Bekannten. Der Radler konnte keinen Eigentumsnachweis für das rote Fahrrad des Herstellers Peugeot vorlegen.