Fahrraddiebe in der Stadt unterwegs

Fahrraddiebe waren in Hammelburg unterwegs. Am Montag, zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Mountainbike der Marke Bulls Sharptail 2, 27,5 Zoll, in der Farbe schwarz mit grünen Streifen, welches mit einem Spiralschloss am Fahrradstellplatz vor Freibad abgestellt war. Der Beuteschaden beträgt etwa 500 Euro.

Und unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 1. Juni, 12 Uhr, bis Freitag, 14. Juni, 14.30 Uhr, ein Mountainbike der Marke Winora Freak Y in silber/orange gestohlen. Das Fahrrad stand mit einem Fahrradschloss gesichert im Keller des Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße. Der Beuteschaden beträgt rund 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zu beiden Diebstählen nimmt die Polizei Hammelburg, Tel.: 09732/9060, entgegen. pol