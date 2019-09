Fahrraddiebe greifen zu

Gleich drei Fahrraddiebstähle sind in den vergangenen Tagen bei der Polizei Höchstadt angezeigt worden. So wurde in der Nacht zum Sonntag um 2.48 Uhr aus dem Hofraum eines Anwesens im Luxemburger Weg in Adelsdorf ein Trekking-Herrenrad der Marke Turion gestohlen. Das grüne Fahrrad ist mit einer 18-Gang-Kettenschaltung und einem großen Einkaufskorb auf dem Gepäckträger ausgestattet, teilt die Polizei mit. Der Geschädigte hat aufgrund einer Überwachungskamera die Tatzeit genau eingrenzen und zwei Personen als Täter feststellen können. Die Polizei Höchstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Tatort Jugendcamp

Ein weiterer Fall des Fahrraddiebstahls ereignete sich zwischen 6. und 9. September in der Dr.-Schmitt-Straße in Höchstadt. Dort wurde ein hinter dem Haus abgestelltes und unversperrtes älteres Fahrrad der Marke Merida im Wert von rund 50 Euro gestohlen.

Bereits in der Nacht vom 28. auf den 29. August wurde ein weiteres Fahrrad beim Jugendcamp in Vestenbergsgreuth gestohlen. Das versperrte Fahrrad war neben einem Feldweg an den Hütten abgestellt und hatte einen Wert von rund 200 Euro. pol