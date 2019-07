Fahrraddiebe gehen wieder um

Auf ein hochwertiges schwarz-grünes Fahrrad der Marke Focus/Whistler hatte es ein Unbekannter am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr abgesehen. Der dreiste Dieb entwendete das in der Milchhofstraße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgestellte und abgesperrte Rad. Den Wert des Rades beziffert der Eigentümer mit 1800 Euro. Recht leichtsinnig hingegen war ein 14-jähriger Schüler, als er am Freitagnachmittag sein schwarz-grünes Mountainbike der Marke Genesis in der Rosenauer Straße am "Aquaria" unverschlossen abstellte. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr hat ein Unbekannter das Rad im Wert von etwa 690 Euro dort "mitgehen lassen".

In beiden Fällen ermittelt die Coburger Polizei wegen Fahrraddiebstahls gegen unbekannt. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09561/645-209 entgegengenommen. pol