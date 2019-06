Fahrraddiebe flüchten ohne ihre Beute

Vor dem Höchstadter Freibad sind am Sonntag zwischen 14 und 18.30 Uhr zwei nicht verschlossene Fahrräder gestohlen worden. Als einer der Geschädigten von seinem Vater abgeholt wurde, erblickten sie zwei unbekannte Personen mit den gestohlenen Rädern. Der Vater wendete sein Fahrzeug, um den Dieben nachzufahren. Diese ergriffen jedoch die Flucht und ließen nur die Fahrräder zurück. Eines der Fahrräder wurde an den Geschädigten ausgehändigt, bei dem zweiten sichergestellten Fahrrad, das zur Polizei in Höchstadt gebracht wurde, konnte bislang kein Besitzer ermittelt werden. Es handelt sich um ein schwarz-blaues Greenway, Modell FXROne. Der Besitzer wird gebeten, sich mit der Polizei in Höchstadt in Verbindung zu setzen. pol