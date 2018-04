Fahrraddieb tritt nach Beamten

Am Freitagabend gegen 22.15 Uhr beobachtete in der Zollnerstraße ein Anwohner, wie eine Person vor dem Haus an seinem Fahrrad herumhantierte. Als der Fahrradbesitzer hinunterging und den Mann ansprach, wurde er weggeschubst, der Täter entfernte sich.

Eine Polizeistreife konnte den Mann einige hundert Meter entfernt anhalten. Aufgrund seiner Alkoholisierung ließ er sich nicht durchsuchen und trat nach den Beamten, weswegen er gefesselt und in Gewahrsam genommen wurde. Die Polizisten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. pol