Weißenohe 12.06.2019

Fahrraddieb schlägt in Weißenohe zu

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Pfingstsonntag aus einer Gartenhütte in der Sollenberger Straße in Weißenohe ein Fahrrad entwendet. Es handelt sich um ein Sieben-Gang-Damenrad, Marke Kettler, ...