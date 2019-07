Forchheim vor 18 Stunden

Fahrraddieb langt in Forchheim zu

Ein Fahrraddiebstahl hat sich am Dienstagmittag in Forchheim ereignet. Eine 59-Jährige stellte ihr Damenrad direkt vor der Haustür in der Andreas-Steinmetz-Straße ab. Als sie nach nur 20 Minuten dorth...