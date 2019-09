Fahrraddieb kommt nicht weit

Ein 21-jähriger Erlanger war in der Nacht zum Mittwoch gegen zwei Uhr nach Feierlichkeiten in der Innenstadt offensichtlich zu bequem für den Fußweg nach Hause. Der junge Mann suchte an einem Fahrradständer nach einem geeigneten Gefährt und fuhr letztendlich mit einem fremden Fahrrad davon. Bereits kurz nach dem Diebstahl geriet der 21-Jährige in eine Polizeikontrolle und gab den Diebstahl zu. Der rechtmäßige Eigentümer, der bereits auf der Suche nach seinem Rad war, kam obendrein bei der Polizeikontrolle dazu. Der 21-Jährige, der mit knapp 1,3 Promille unter Alkoholeinfluss stand, muss sich strafrechtlich wegen Fahrraddiebstahls verantworten.