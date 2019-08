Fahrraddieb kann entkommen

Vor einem Einkaufsmarkt in der Ortsstraße "Am Stauch" stellte am Donnerstag gegen 17.15 Uhr ein 16-Jähriger sein Fahrrad im Fahrradständer unversperrt kurz ab, um in den Laden zu gehen. Als er nach ein paar Minuten zurückkam, sah er, wie ein Unbekannter mit seinem schwarzen Trekkingrad der Marke Triumph davonfuhr. Ein Zeuge beobachtete noch, dass der Unbekannte samt Fahrrad am Bahnhof in den Zug Richtung Bamberg einstieg. Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen ca. 25 Jahre alten Mann, ca. 1,80 Meter groß, kräftige Figur, kurze glatte schwarze Haare, Vollbart. Der Zeitwert des Herrenrades beträgt 300 Euro.